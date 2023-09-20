Союзники поддержали в Международном суде ООН иск Украины по геноциду

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что во время слушаний сторон Германия сообщила судьям, что европейские страны "твердо верят" в то, что у суда есть юрисдикция. Представитель Германии Вибке Рукерт сказала, что ее страна сильно заинтересована в том, как толкуется соглашение о геноциде, "не в последнюю очередь учитывая наше прошлое".

Reuters напоминает, что Украина в Гааге обвиняет РФ в злоупотреблении Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, принятой после Второй мировой войны, когда та заявляет, что вторжение было оправдано для прекращения вероятного геноцида на востоке Украины.

Так, около 150 государств подписали Конвенцию и потому заинтересованы в том, как ее должен толковать суд. Беспрецедентное количество государств вмешалось в дело Международного суда, демонстрируя сильную поддержку Киеву.