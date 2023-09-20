Союзники поддержали в Международном суде ООН иск Украины по геноциду
В среду, 20 сентября, более десятка европейских стран, а также Австралия и Канада обратились в Международный суд ООН с просьбой определить свою юрисдикцию в деле геноцида, которое Украина ведет против России
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что во время слушаний сторон Германия сообщила судьям, что европейские страны "твердо верят" в то, что у суда есть юрисдикция. Представитель Германии Вибке Рукерт сказала, что ее страна сильно заинтересована в том, как толкуется соглашение о геноциде, "не в последнюю очередь учитывая наше прошлое".
Reuters напоминает, что Украина в Гааге обвиняет РФ в злоупотреблении Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, принятой после Второй мировой войны, когда та заявляет, что вторжение было оправдано для прекращения вероятного геноцида на востоке Украины.
Так, около 150 государств подписали Конвенцию и потому заинтересованы в том, как ее должен толковать суд. Беспрецедентное количество государств вмешалось в дело Международного суда, демонстрируя сильную поддержку Киеву.
- 18 сентября Международный суд ООН рассмотрел второе дело по иску Украины против РФ – по конвенции о геноциде. Слушания продлятся с 18 по 27 сентября, но решение о юрисдикции суд должен был вынести позже.
- Впоследствии посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич во время выступления в Международном суде ООН в Гааге отреагировал на обвинения России в том, что Украина якобы совершает геноцид против собственного народа.
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