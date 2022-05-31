Союзники поддержали Украину более чем на $7 млрд за время масштабной войны, - Шмыгаль

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Мы благодарны нашим международным партнерам, которые оказывают Украине финансовую поддержку, чтобы государство в полной мере могло выполнять все свои социальные и гуманитарные обязательства. За более чем 3 месяца такая поддержка союзников Украины уже превысила $7 млрд. Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась", - сказал Шмигаль.

Премьер также рассказал о договоренностях по привлечению новой финансовой помощи от Канады и ЕС.

"Сегодня утвердим условия привлечения финансовой поддержки от Правительства Канады на сумму почти $800 млн. Ранее наши канадские друзья уже оказали поддержку почти на $400 млн, и мы благодарны за эти очень важные для Украины средства. Продолжаем развивать и общие проекты с нашими европейскими партнерами. Сегодня утвердим проект соглашения с Евросоюзом, который предусматривает выделение Украине 330 млн евро. Это средства для поддержки экономики Украины и наших людей в условиях военной агрессии России. Благодарны за такую помощь", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства поблагодарил ЕС за согласование шестого пакета санкций против РФ.

"Благодарны европейским партнерам за то, что они смогли достичь консенсуса и согласовать шестой пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на нефть. Кремлевский режим может потерять от $10 млрд до $25 млрд от этого решения и это дополнительно лишит его возможности финансировать войну против Украины и всей Европы. Оружие, финансы и санкции. По этим трем стратегическим направлениям имеем хороший прогресс на этой неделе", - сказал Шмигаль.

Напомним, ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ, включающий поэтапное эмбарго на российскую нефть, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет еще 3 российских государственных вещателей и санкции против причастных к военным преступлениям в Украине.

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