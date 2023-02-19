"Союзники по НАТО фактически тренировали Украину с 2014 года": Столтенберг о стойкости ВСУ в борьбе с оккупантами

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на слова главы Альянса Йенса Столтенберга во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Главной причиной того, почему Украина смогла дать отпор и отбросить российские войска, является, конечно, храбрость, отвага украинских Вооруженных сил, политического руководства, народа Украины. Но важным элементом был и тот факт, что союзники по НАТО фактически тренировали Украину и помогали ей с 2014 года. Великобритания, США, Канада и другие обеспечили значительную подготовку и развитие способности, а также оборудование с 2014 года. Это значит, что украинская армия была значительно более сильной, лучше оснащенной, обученной, управляемой в прошлом году, чем она была в 2014 году", – заметил генсек НАТО.

В частности, он также добавил: "Это по крайней мере частично объясняет, почему они смогли противостоять российскому вторжению. В определенном смысле они не смогли этого сделать в 2014 году".