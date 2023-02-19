"Союзники по НАТО фактически тренировали Украину с 2014 года": Столтенберг о стойкости ВСУ в борьбе с оккупантами
Противостоять российскому нашествию Украина сумела, в частности, и благодаря развитию с 2014 года своих Вооруженных сил
Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на слова главы Альянса Йенса Столтенберга во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Главной причиной того, почему Украина смогла дать отпор и отбросить российские войска, является, конечно, храбрость, отвага украинских Вооруженных сил, политического руководства, народа Украины. Но важным элементом был и тот факт, что союзники по НАТО фактически тренировали Украину и помогали ей с 2014 года. Великобритания, США, Канада и другие обеспечили значительную подготовку и развитие способности, а также оборудование с 2014 года. Это значит, что украинская армия была значительно более сильной, лучше оснащенной, обученной, управляемой в прошлом году, чем она была в 2014 году", – заметил генсек НАТО.
В частности, он также добавил: "Это по крайней мере частично объясняет, почему они смогли противостоять российскому вторжению. В определенном смысле они не смогли этого сделать в 2014 году".
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- 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала увеличить производство продукции, необходимой для Украины в войне с РФ.
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