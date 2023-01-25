Союзники планируют отправить 80 танков для ВСУ, создав два батальона из Leopard

Об этом сообщили в Spiegel.

Журналисты издания пишут о крупном пакете европейской военной помощи для Украины: страны-партнеры стремятся создать два батальона танков Leopard для ВСУ, каждый из которых будет содержать 40 единиц техники. Немецкие танки могут быть поставлены к концу марта.

"Соответственно, немцы принимают участие с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который финны, испанцы и голландцы, как утверждается, также предоставляют танки этой модели. Второй батальон типа 2A4 Leopards собирают поляки и норвежцы. Отмечается, что третий батальон прибудет из США с примерно 30 основными боевыми танками M1 Abrams", – говорится в тексте Spiegel.

В частности, есть данные, что президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак хотят провести телефонный разговор днем 25 января, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.

Французские чиновники рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.

24 января в издании The Wall Street Journal обнародована новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

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