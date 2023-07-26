Об этом рассказал Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО. Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, буквально через несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно", – сказал украинский лидер.

Альянс осудил атаки российских окупантов против Украины и портов.

"Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть покой и предсказуемость Черноморскому региону. Благодарю всех за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина – НАТО", – уточнил президент.

Также Зеленский провел совещание по Крымской платформе. Обсуждали перечень деоккупационных шагов для полуострова, в том числе безопасных, экономических и социальных.

"Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина , будет свободным – свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет», – добавил президент страны.