"Союзники отреагировали оперативно": Зеленский рассказал о первом заседании Совета Украина-НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альянс осудил атаки российских окупантов на порты и другую нашу инфраструктуру во время заседания Совета Украина – НАТО
Об этом рассказал Зеленский в вечернем обращении.
"Сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО. Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, буквально через несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно", – сказал украинский лидер.
Альянс осудил атаки российских окупантов против Украины и портов.
"Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть покой и предсказуемость Черноморскому региону. Благодарю всех за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина – НАТО", – уточнил президент.
Также Зеленский провел совещание по Крымской платформе. Обсуждали перечень деоккупационных шагов для полуострова, в том числе безопасных, экономических и социальных.
"Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина , будет свободным – свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет», – добавил президент страны.
- Кроме того, Зеленский поблагодарил силы противовоздушной обороны за каждую сбитую российскую ракету во время массированного удара РФ вечером 26 июля.
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