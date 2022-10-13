Союзники НАТО мобилизуют усилия, чтобы оказать больше помощи Украине, - Столтенберг

Об этом он сообщил на пресс-конференции .

Столтенберг подчеркнул, что сейчас большинство союзников НАТО объявили о предоставлении вооружения для Украины, в том числе США, Германии, Франции, Испании и Нидерландов.

"Сейчас мы видим, что все мобилизуются, чтобы сделать еще больше. Отдача от союзников НАТО стала еще более мощной", - отметил генсек.

Он призвал союзников искать способы передать Украине еще больше помощи, а также усилить собственное производство и оборонные мощности.

"У нас в повестке дня - усилить производство и оптимально использовать имеющиеся мощности и инвестиции, чтобы мы могли пополнить собственные запасы, не уменьшая поддержку Украины", - говорит он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет наращивать усилия по поддержке Украины, пока не наступит победа. Он отметил, что альянс будет и дальше поддерживать украинскую армию амуницией и необходимым вооружением, а также будет давать консультации командирам, чтобы они наиболее продуктивно использовали полученное оружие и системы.

"Мы уже видим победы на Херсонском и Харьковском направлениях. Благодаря нашей поддержке они делают такие успехи, но, в первую очередь, это достижение Вооруженных сил Украины", - сказал Столтенберг.

12 октября Столтенберг заявил , что усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО.

Украина получит от НАТО беспилотники, которые помогут сразиться с иранскими "шахидами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb