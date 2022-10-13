Союзники НАТО мобилизуют усилия, чтобы оказать больше помощи Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в настоящее время союзники мобилизуют усилия, чтобы оказать больше помощи Украине, поэтому поддержка стала еще более мощной
Об этом он сообщил на пресс-конференции .
Столтенберг подчеркнул, что сейчас большинство союзников НАТО объявили о предоставлении вооружения для Украины, в том числе США, Германии, Франции, Испании и Нидерландов.
"Сейчас мы видим, что все мобилизуются, чтобы сделать еще больше. Отдача от союзников НАТО стала еще более мощной", - отметил генсек.
Он призвал союзников искать способы передать Украине еще больше помощи, а также усилить собственное производство и оборонные мощности.
"У нас в повестке дня - усилить производство и оптимально использовать имеющиеся мощности и инвестиции, чтобы мы могли пополнить собственные запасы, не уменьшая поддержку Украины", - говорит он.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет наращивать усилия по поддержке Украины, пока не наступит победа. Он отметил, что альянс будет и дальше поддерживать украинскую армию амуницией и необходимым вооружением, а также будет давать консультации командирам, чтобы они наиболее продуктивно использовали полученное оружие и системы.
"Мы уже видим победы на Херсонском и Харьковском направлениях. Благодаря нашей поддержке они делают такие успехи, но, в первую очередь, это достижение Вооруженных сил Украины", - сказал Столтенберг.
- 12 октября Столтенберг заявил , что усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО.
- Украина получит от НАТО беспилотники, которые помогут сразиться с иранскими "шахидами".
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