Союзники и партнеры едины: Блинкен опубликовал ролик в поддержку Украины

Блинкен выложил ролик в Twitter.

В 40-секундном ролике изображены представители стран-союзниц и приведены их цитаты в поддержку Украины с призывами к России по немедленной деэскалации.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - написал Блинкен.