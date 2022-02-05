Союзники и партнеры едины: Блинкен опубликовал ролик в поддержку Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал видео в поддержку Украины
Блинкен выложил ролик в Twitter.
В 40-секундном ролике изображены представители стран-союзниц и приведены их цитаты в поддержку Украины с призывами к России по немедленной деэскалации.
"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - написал Блинкен.
- Напомним, 1 февраля Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США продолжить переговоры с Москвой по безопасности и призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск от границы Украины.
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