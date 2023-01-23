Союзники должны усилить давление на Германию относительно предоставления Украине танков Leopard, – евродепутат фон Крамон
Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо рассказала, почему танки Leopard важны для Украины и почему Германия до сих пор не решила вопрос их поставки
Немецкая политик убеждена, что Запад должен сделать все, чтобы помочь Украине освободить все ее территории, поэтому важно принять решение о поставках танков Leopard, "единственной техники, которая может это обеспечить".
“Я думаю, мы все знаем, что находимся в критической точке. Не время искать оправдания, почему оружие не может быть доставлено и почему Украина не может быть обеспечена той или иной технологией. Это важный период, когда все понимают, что поставлено на карту. И, конечно, от Германии зависит поставка танков Leopard, которые критически важны для потенциальной победы Украины. И я думаю, что люди в Берлине, наше правительство и канцлер точно знают, что поставлено на карту”, – сказала она.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что союзники, в том числе США, должны усилить давление на Берлин по поставкам Украине танков Leopard.
“К сожалению, мы также должны сказать, что ни польское, ни финское, ни испанское, ни любое другое правительство не направило письменного запроса к немецкому. У нас даже не на что ответить. Вот почему это так важно”, – подытожила фон Крамон.
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