Союзники боятся поднимать ставки, и Путин использует их слабость, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Союзники пока боятся Путина. Боятся того, что загнанный в тупик Путин начнет эскалацию, возможно ядерную эскалацию. Они опасаются поднимать ставки, чтобы не начался неконтролируемый процесс в России. Конечно, не все, на Западе тоже есть тенденция видеть Путина таким, каков он есть", - сказал Климкин.

По словам дипломата, союзники не хотят, чтобы конфликт вышел за пределы Украины, а это слабость.

"Путин хорошо использует слабость. Партнеры пока не поставляют Украине немало важных видов оружия - дальнобойные ракеты, дроны, самолеты, бронированную технику. Да, мы имеем поддержку, но желание перейти на следующий этап требует сложных, болезненных дискуссий на Западе. Европа обязательно должна провести работу над ошибками, и тогда они прекратят бояться Путина", - подчеркнул Климкин.

Глава британской контрразведки МI5 Кен МакКалум рассказал, что в этом году из Европы было выслано более 400 российских шпионов и что это было "неожиданностью для Путина"

Главным приоритетом НАТО является предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

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