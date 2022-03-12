Союзник РФ на Балканах Сербия не планирует вступать в НАТО
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не намерена вступать в НАТО
Об этом сообщает сербское издание "Новости" .
"Некоторые наши оппоненты говорят, что мы должны вступить в НАТО. Но мой им ответ, что мы не должны вступать в НАТО, потому что у нас есть своя армия, которая охраняет нашу страну и небо", - заявил Вучич.
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