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Союз журналистов России исключат из Международной федерации журналистов

31 января, 2023 вторник
17:28
Мир

Скандинавские профсоюзы журналистов обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в "коррупционной деятельности" и недемократических методах работы из-за работы с журналистами российских государственных СМИ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение финского профсоюза.

Финские, норвежские, датские и исландские профсоюзы выйдут из глобальной медиафедерации во вторник в знак "протеста против коррупционной деятельности" Федерации, включая разрешение журналистам российских государственных СМИ в Украине оставаться членами IFJ.

"Мы называем это коррупционной деятельностью", - заявила Ханна Ахо, глава финского профсоюза журналистов. "Мы решили подать в отставку вместе с норвежским, датским и исландским союзами", - добавила Ахо.

По ее словам, профсоюзы скандинавских стран в течение многих лет пытались решать проблемы внутри IFJ, но последней каплей Ахо называет позицию IFJ во время войны России против Украины, когда федерация не приняла никаких мер против Союза журналистов России за создание корпунктов на оккупированных Россией украинских территориях .

В ответ на протест IFJ заявила, что ее исполнительный комитет инициировал официальный процесс о приостановлении членства и исключении Союза журналистов России.

Reuters отмечает, что Международная федерация журналистов (IFJ) представляет 600 тысяч журналистов из 146 стран и называет себя "глобальным голосом журналистов", многие из которых стремятся раскрыть коррупцию и правонарушения.

  • Напомним, 19 января Франция заморозила банковские счета кремлевского пропагандистского канала RT France, что сделало невозможным деятельность телеканала. 21 января телеканал заявил о закрытии.

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Россия
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Норвегия
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