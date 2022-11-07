Союз Украины, Британии и Польши не заменит НАТО в защите Киева, - Марчин Пшидач

Об этом сообщила "Европейская правда"

В дискуссии на Украинском центральноевропейском форуме во Львове Министерство иностранных дел Польши из-за заместителя министра Марчина Пшидача призвало украинцев не питать чрезмерные ожидания от тройственного политического союза Украины с Великобританией и Польшей.

Ведь цель союза, о создании которого Лондон, Киев и Варшава объявили в начале года, не состоит в изменении структуры безопасности. Следовательно, по мнению г-на Пшидача, такие ожидания никакой подоплеки не имеют.

"Давайте говорить честно, – сказал Марчин Пшидач, – сейчас есть один альянс в мире, который способен защитить Украину. И этот Альянс – НАТО"

Замминистра иностранных дел Польши также подчеркнул, что это не уменьшает внимательность политического союза с участием Великобритании. "Что касается трехстороннего союза – его будущее светло, но прошу не искать в нем заменитель того, что уже есть со стороны НАТО".

Участвовавший в дискуссии заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис подчеркнул, что соглашается с оценкой коллеги и что Украина намерена развивать трехсторонний союз, который, несмотря на то, что не является заменителем НАТО, важен для борьбы с российской агрессией. "Мы уже запустили этот формат сотрудничества на уровне МИДа, и надеемся поднять на уровень лидеров", - сказал он.

Украина объявила о создании альянса с Великобританией и Польшей.

Союз Британии, Польши и Украины не ограничится тремя участниками

В США считают, что объединение Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии усилит оборонный потенциал восточного фланга НАТО.

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