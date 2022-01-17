Союз украинских предпринимателей предлагает на полгода отсрочить штрафы за неприменение РРО

Об этом глава СУП Екатерина Глазкова заявила в эфире программы "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.



"Учитывая чувствительность этого вопроса, важность положительного результата в начале внедрения этих систем, следует пойти навстречу предпринимателям и отменить эти штрафы за возникающие ошибки или за невозможность работать в этой системе", - сказала Глазкова.



По ее мнению, предприниматели не смогли выполнить требование установить или начать применять РРО с 1 января, в том числе из-за неготовности систем.



"Система не сработала со всех сторон. Нельзя говорить, что только предприниматели в последний момент начали регистрировать свои программные РРО или системы были не готовы, хотя это тоже факт. Даже разработчики это признают. У нас много жалоб, что предпринимателям не удалось вовремя зарегистрироваться ", – объяснила Глазкова.



Отсрочить применение штрафов к таким физлицам-предпринимателям СУП предлагает на полгода.



"Мы предложили на полгода, но готовы рассматривать любые варианты. И мы уже обратились с соответствующим письмом и в налоговую, и в Министерство финансов, и к председателю профильного комитета Верховной Рады Данилу Гетманцеву также", - указала глава бизнес-ассоциации.

Напомним, с 1 января закон обязывает ФЛП 2-4 группы применять РРО при расчетных операциях. Из-за ажиотажа, в частности, частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.

Как заявлял председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.