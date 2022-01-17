Союз украинских предпринимателей предлагает на полгода отсрочить штрафы за неприменение РРО
Союз украинских предпринимателей предлагает на полгода отсрочить штрафы для предпринимателей, которые не выполнили требование применения кассового аппарата (регистратора расчетных операций) с 1 января или допустили ошибки в работе с ним
Об этом глава СУП Екатерина Глазкова заявила в эфире программы "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" на Еспресо.TV.
"Учитывая чувствительность этого вопроса, важность положительного результата в начале внедрения этих систем, следует пойти навстречу предпринимателям и отменить эти штрафы за возникающие ошибки или за невозможность работать в этой системе", - сказала Глазкова.
По ее мнению, предприниматели не смогли выполнить требование установить или начать применять РРО с 1 января, в том числе из-за неготовности систем.
"Система не сработала со всех сторон. Нельзя говорить, что только предприниматели в последний момент начали регистрировать свои программные РРО или системы были не готовы, хотя это тоже факт. Даже разработчики это признают. У нас много жалоб, что предпринимателям не удалось вовремя зарегистрироваться ", – объяснила Глазкова.
Отсрочить применение штрафов к таким физлицам-предпринимателям СУП предлагает на полгода.
"Мы предложили на полгода, но готовы рассматривать любые варианты. И мы уже обратились с соответствующим письмом и в налоговую, и в Министерство финансов, и к председателю профильного комитета Верховной Рады Данилу Гетманцеву также", - указала глава бизнес-ассоциации.
- Напомним, с 1 января закон обязывает ФЛП 2-4 группы применять РРО при расчетных операциях. Из-за ажиотажа, в частности, частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.
- Как заявлял председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.
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