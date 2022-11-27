Об этом сообщили на сайте Украинской литературной газеты.

"Авторы присылают по электронному адресу НСПУ: [email protected] (с пометкой "Премия им. В. Портяка") текст короткой прозы объемом не более 35 000 знаков с пробелами в формате doc, docx, rtf, кегль 14. Перед названием произведения пишется заявление автора о выдвижении его произведения на соискание Премии, указывается фамилия, имя, отчество автора, место жительства, контактный номер телефона и электронный адрес, а также разрешение на обнародование персональных данных автора", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Книга года BBC – 2022": обнародованы короткие списки номинантов

Также указывается, что победитель конкурса получает диплом, медаль, книгу с произведениями пятнадцати финалистов и денежное вознаграждение в размере 10 000 грн. Пятнадцать финалистов получают дипломы и книги с их произведениями.

2 марта 2019 года умер новеллист и сценарист, сын легендарного воина УПА Василий Портяк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb