Союз писателей принимает произведения на соискание Международной литературной премии имени Василя Портяка
Несмотря на войну, идет прием произведений на соискание Международной литературной премии короткой прозы имени Василия Портяка. Произведения принимаются до 31 декабря
Об этом сообщили на сайте Украинской литературной газеты.
"Авторы присылают по электронному адресу НСПУ: [email protected] (с пометкой "Премия им. В. Портяка") текст короткой прозы объемом не более 35 000 знаков с пробелами в формате doc, docx, rtf, кегль 14. Перед названием произведения пишется заявление автора о выдвижении его произведения на соискание Премии, указывается фамилия, имя, отчество автора, место жительства, контактный номер телефона и электронный адрес, а также разрешение на обнародование персональных данных автора", - говорится в сообщении.
Читайте также: "Книга года BBC – 2022": обнародованы короткие списки номинантов
Также указывается, что победитель конкурса получает диплом, медаль, книгу с произведениями пятнадцати финалистов и денежное вознаграждение в размере 10 000 грн. Пятнадцать финалистов получают дипломы и книги с их произведениями.
- 2 марта 2019 года умер новеллист и сценарист, сын легендарного воина УПА Василий Портяк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное