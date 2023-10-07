Союз органов местного самоуправления Германии требует ограничения льгот для беженцев из Украины

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Представители округов Германии призывают к сокращению выплат для украинских беженцев.

"Беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища", - отметил председатель окружного совета Райнхард Загер.

Союз органов местного самоуправления Германии уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от наличных к безналичным выплатам для искателей убежища и введение обязательных работ для беженцев.

Спикер Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование неприемлемым.

"Это привело бы к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", - пояснил он и добавил, что все украинские беженцы получат одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакой конечной даты, чтобы изменить это", - сказал он, отметив, что это требование является ничем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для искателей убежища не может быть изменен произвольно. "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", – отметил он.