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Союз органов местного самоуправления Германии требует ограничения льгот для беженцев из Украины

7 октября, 2023 суббота
15:15
Мир

Представители округов Германии требуют уменьшить денежную помощь для украинских беженцев и снова предоставить им льготы в соответствии с Законом о помощи искателям убежища

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Представители округов Германии призывают к сокращению выплат для украинских беженцев.

"Беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища", - отметил председатель окружного совета Райнхард Загер.

Союз органов местного самоуправления Германии уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения количества беженцев, а также выступает за переход от наличных к безналичным выплатам для искателей убежища и введение обязательных работ для беженцев.

Спикер Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование неприемлемым.

"Это привело бы к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", - пояснил он и добавил, что все украинские беженцы получат одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакой конечной даты, чтобы изменить это", - сказал он, отметив, что это требование является ничем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для искателей убежища не может быть изменен произвольно. "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", – отметил он.

  • В понедельник, 25 сентября, Берлин проинформировал федеральные земли, что выделит максимум 1,7 млрд евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году, по сравнению с 3,75 млрд евро в этом году.
Украина
Россия
Германия
беженцы
Война с Россией
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