Союз кинематографистов Украины возглавил Сергей Борденюк

Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

За кандидатуру Сергея Борденюка проголосовали 92 кинематографиста из 133, а против - 41. Его оппонентом был продюсер, основатель и руководитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов, набравший 41 голос "за", и 92 - "против".

Кто такой Сергей Борденюк

Сергей Борденюк заслуженный деятель искусств Украины, экс-секретарь правления НСКУ, глава рейтинговой комиссии НСКУ, член экспертного совета Украинского культурного фонда, член Европейской гильдии кинооператоров "IMAGO", член Правления Украинской Киноакадемии, член Правления и председатель гильдии операторов Украинской Телеакадемии, неоднократно Госкино Украины и членом Комитета Государственной Премии им. Довженко, художественный руководитель-мастер курса студентов-операторов Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ), говорится на сайте КНУКиМ.

Карьера

В 1985 году с Отличием окончил кинооператорский факультет КГИТМ им. Карпенко-Карого (мастерская А.Прокопенко). За годы работы на киностудии Довженко (1985-2015 гг.) присвоена квалификация "Кинооператор-постановщик высшей категории". Как военный кинооператор (по окончании института во время службы в ВС) одним из первых проводил съем ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 г. (имеет военные награды и отличия).

Снимал более 50 отечественных фильмов и сериалов, среди последних: "Черный цветок", "Раненое сердце" "Два плюс два".

Награды

Заслуженный деятель искусств Украины (2003);

Орден святого князя Владимира;

Орден "Честь, уважение, память" Всеукраинской ассоциации "Афганцы"Чернобыля";

Нагрудный знак "Почетная благодарность мэра Киева";

Серебряная медаль Национальной Академии искусств Украины (2012);

Почетная грамота Кабинета Министров Украины;

Благодарность Киевского городского головы;

Сертификат признания Стивена Спилберга, 1997 г.;

четыре раза номинант Премии Телетриумф (лучший оператор – 2015 г., 2016 г., 2017 г. – дважды).

Входит в Топ-5 лучших операторов Украины 2019 г. по итогам профессионального жюри "Снято в Украине".

Лауреат отечественных и интернациональных кинофестивалей.

Главный приз фестиваля короткометражных фильмов 4:3 забрала лента украинских режиссеров Яремы Малащука и Романа Химея "Взрывы у музея".