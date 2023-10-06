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Союз кинематографистов Украины возглавил Сергей Борденюк

6 октября, 2023 пятница
11:30
Культура

5 октября на IX съезде Национального союза кинематографистов Украины главой союза избрали кинооператора Сергея Борденюка, который до этого несколько лет был секретарем правления организации

Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

За кандидатуру Сергея Борденюка проголосовали 92 кинематографиста из 133, а против - 41. Его оппонентом был продюсер, основатель и руководитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов, набравший 41 голос "за", и 92 - "против".

Кто такой Сергей Борденюк

Сергей Борденюк заслуженный деятель искусств Украины, экс-секретарь правления НСКУ, глава рейтинговой комиссии НСКУ, член экспертного совета Украинского культурного фонда, член Европейской гильдии кинооператоров "IMAGO", член Правления Украинской Киноакадемии, член Правления и председатель гильдии операторов Украинской Телеакадемии, неоднократно Госкино Украины и членом Комитета Государственной Премии им. Довженко, художественный руководитель-мастер курса студентов-операторов Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ), говорится на сайте КНУКиМ.

Карьера

В 1985 году с Отличием окончил кинооператорский факультет КГИТМ им. Карпенко-Карого (мастерская А.Прокопенко). За годы работы на киностудии Довженко (1985-2015 гг.) присвоена квалификация "Кинооператор-постановщик высшей категории". Как военный кинооператор (по окончании института во время службы в ВС) одним из первых проводил съем ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 г. (имеет военные награды и отличия).

Снимал более 50 отечественных фильмов и сериалов, среди последних: "Черный цветок", "Раненое сердце" "Два плюс два".

Награды

  • Заслуженный деятель искусств Украины (2003);
  • Орден святого князя Владимира;
  • Орден "Честь, уважение, память" Всеукраинской ассоциации "Афганцы"Чернобыля";
  • Нагрудный знак "Почетная благодарность мэра Киева";
  • Серебряная медаль Национальной Академии искусств Украины (2012);
  • Почетная грамота Кабинета Министров Украины;
  • Благодарность Киевского городского головы;
  • Сертификат признания Стивена Спилберга, 1997 г.;
  • четыре раза номинант Премии Телетриумф (лучший оператор – 2015 г., 2016 г., 2017 г. – дважды).
  • Входит в Топ-5 лучших операторов Украины 2019 г. по итогам профессионального жюри "Снято в Украине".
  • Лауреат отечественных и интернациональных кинофестивалей.

Главный приз фестиваля короткометражных фильмов 4:3 забрала лента украинских режиссеров Яремы Малащука и Романа Химея "Взрывы у музея".

Кино
Украина
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