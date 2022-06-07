Союз Британии, Польши и Украины не ограничится тремя участниками, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что является сторонником скорейшего оформления союза Великобритания-Польша-Украина
Об этом Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные дела и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно быстрее. Что больше, я считаю, что он имеет быть еще максимально расширенным, и не ограничится этими тремя странами", – рассказал Данилов.
"Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с Великобританией. Богу благодарить, у господина Бориса вчера было голосование вотума недоверия и он не прошел. Он остается работать на той должности, на которой он сегодня есть. Это настоящий друг нашей страны, который в самые трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента", – добавил секретарь СНБО.
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