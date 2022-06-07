Союз Британии, Польши и Украины не ограничится тремя участниками, - Данилов

Об этом Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные дела и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно быстрее. Что больше, я считаю, что он имеет быть еще максимально расширенным, и не ограничится этими тремя странами", – рассказал Данилов.

"Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с Великобританией. Богу благодарить, у господина Бориса вчера было голосование вотума недоверия и он не прошел. Он остается работать на той должности, на которой он сегодня есть. Это настоящий друг нашей страны, который в самые трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента", – добавил секретарь СНБО.

6 июня Зеленский обсудил с Джонсоном новый усиленный пакет оборонной поддержки. В тот же день Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель на расстоянии до 80 км.

7 июня Джонсон заявил , что Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с Россией.

17 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании украинско-польско-британского формата сотрудничества, а 1 февраля Кулеба назвал основные задачи и преимущества альянса Украина – Польша – Великобритания.

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