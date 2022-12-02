Союз Беларуси и России выгоден только Путину, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что союз Беларуси и России выгоден исключительно для Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Все понимают, что союз между Лукашенко и Путиным больше нужен России, чем Беларуси. Путин никогда не будет воспринимать Лукашенко как равного партнера. Взять к примеру вечные нефтяные войны Лукашенко и Путина. Россия всегда завышала цены на нефть для Беларуси. Поэтому Лукашенко был вынужден договариваться с Казахстаном о покупке нефти, однако Россия это соглашение заблокировала, завысив цены транспортировки через свою территорию", - пояснил Бульба.
Руководитель "Белого легиона" считает, что Лукашенко продолжает сопротивляться Путину о вступлении Беларуси в войну против Украины.
"Все союзы с Россией нужны исключительно Путину для его политических амбиций. Поэтому союз с Россией никакой пользы не несет для белорусского народа. И сейчас уже стоит вопрос субъектности Беларуси. Ракеты с территории Беларуси уже не летят по Украине. Путин продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот вступил в войну против Украины и тот пока на это не поддается. Поэтому вполне реально, что есть угроза устранения самого Лукашенко и его режима", - добавил он.
- 8 ноября стало известно , что на территории Беларуси совместно с Россией продолжают формировать группировку войск. А 9 ноября, что в пограничных войсках Белоруссии создают подразделения операторов ударных БПЛА.
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