"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
Оккупационные власти на Луганщине отказались включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности
Об этом пропагандистскому ресурсу "ЛИЦ" заявил так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций "ЛНР" Андрей Ершов.
"Современные технологии - это хорошо. Но мы понимаем, что с помощью современных технологий сегодня делаются очень плохие вещи, и очень много трагедий происходит именно потому, что доступна современная цифровая связь. Поэтому временно это (мобильный интернет, - ред.) отключено", - сказал представитель оккупационных властей.
"Когда ситуация наладится таким образом, что мы сможем включить мобильный интернет – мы сделаем это в тот же миг. Но кстати, не ковровым покрытием сразу везде, а точечно. Но пока об этом речь не идет, пока ситуация не способствует таким решениям", – добавил террорист.
Мобильного интернета на оккупированной Луганской области нет с мая.
- Ранее в этом месяце прокуроры Луганщины направили в суд обвинительный акт по предводителю "ЛНР" Леониду Пасечнику. Его будут судить за ряд преступлений против нацбезопасности Украины.
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