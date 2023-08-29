"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине

Об этом пропагандистскому ресурсу "ЛИЦ" заявил так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций "ЛНР" Андрей Ершов.

"Современные технологии - это хорошо. Но мы понимаем, что с помощью современных технологий сегодня делаются очень плохие вещи, и очень много трагедий происходит именно потому, что доступна современная цифровая связь. Поэтому временно это (мобильный интернет, - ред.) отключено", - сказал представитель оккупационных властей.

"Когда ситуация наладится таким образом, что мы сможем включить мобильный интернет – мы сделаем это в тот же миг. Но кстати, не ковровым покрытием сразу везде, а точечно. Но пока об этом речь не идет, пока ситуация не способствует таким решениям", – добавил террорист.

Мобильного интернета на оккупированной Луганской области нет с мая.