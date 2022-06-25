Современные системы ПВО должны быть не на полигонах и хранении, а в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал мир передать Вооруженным силам Украины современные системы противовоздушной обороны
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите "Группы семи". На неделе состоится и саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне таких встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение именно нашей позиции", - отметил президент.
Он считает, что массированный ракетный удар 25 июня это подтверждение того, что Украине нужно больше оружия и нужно расширять санкции против РФ.
"Системы противовоздушной обороны - современные системы, которые есть у наших партнеров - должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире", - подытожил. Зеленский.
- Ранее Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары по территории Украины 25 июня.
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