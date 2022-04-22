"Современные" крылатые ракеты РФ оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия, – разведка
Украинская разведка выяснила, что российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия, а их навигационная система разработана в 1977 году
Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999-го по 2013 год, и российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 в ходе боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. В разведке подчеркивают, что электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной.
"Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались Воронежским заводом радиодеталей, минским заводом "Интеграл" и другие предприятия советского союза", – добавляют в сообщении.
Кроме того, установили, что в "новейших" ракетах используется навигационная система ПГИ-2М, разработанная в 1977 году.
- Ранее разведка сообщала, что рашисты полностью изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров.
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