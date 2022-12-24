За что я люблю современных коррупционеров, так это за то, что они максимально открыты и откровенны.

Хочешь настроить архитектурных монстров в центре Киева и других городов, чтобы больше квадратных метров и высшая маржа — будь ласочка, вот вам Закон 5655!

Русские хорошо платят и ты хочешь работать на русских? Будь ласочка!

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Сайт "Наши Деньги" сообщает, что Татьяна Оксенюк, прописанная на одном этаже с главой партии "Слуга Народа" Еленой Шуляк и которая с высокой вероятностью является сестрой Шуляк (ее девичья фамилия Оксенюк), работает финансовым директором "Аурум транс" и "Насосхолдинг".

Когда госпожа Оксенюк, похожая на сестру председателя партии "Слуга Народа" и прописанная на одном этаже с председателем партии "Слуга Народа", работает на государственных изменников, то это, безусловно, бросает тень на главу партии "Слуга Народа"

Эти компании принадлежат семье разыскиваемого за государственную измену бывшего министра обороны Януковича, Павла Лебедева, в пользу России.

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И здесь очень интересный кейс. Поскольку госпожа Оксенюк, похожая на сестру председателя партии "Слуга Народа" и прописанная на одном этаже с председателем партии "Слуга Народа", работает на государственных изменников, то это, безусловно, бросает тень на главу партии "Слуга Народа".

Современных коррупционеров и предателей не очень воолнует, как выглядит их сотрудничество с оккупантами

Но, как я писал, современных коррупционеров и предателей не очень волнует, как выглядит их сотрудничество с оккупантами. Татьяна Оксенчук прекрасно отдавала себе отчет, насколько ее работа может негативно повлиять на Елену Шуляк. Особенно учитывая, что продукцию заводы предателей поставляли оккупантам. Но продолжала работать на государственных предателей. Копеечка к копеечке – Лене подарок на Новый год.

Вот такая интересная история строительной коррупции, государственной измены и тесного переплетения бизнес-интерсов "слуг народа", ОПЗЖ и российской экономики.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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