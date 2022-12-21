Современные классы, утепленный фасад и яркие муралы: в Подберезцах во Львовской области открыли обновленный лицей

На открытии побывала журналистка Еспресо.

Проект начался еще в 2019 году, его реализуют в три очереди, первую из которых воплотили еще в 2021 году – это достроенный детский садик на 40 мест для двух возрастных групп детей.

В этом году, несмотря на полномасштабное российское вторжение и сверхсложную ситуацию в стране, благодаря кооперации местного бизнеса и власти удалось реализовать и вторую часть проекта. А именно обновить учебное здание УВК, которое в будущем станет полноценным профильным лицеем.

"Радуюсь, что нам удалось сделать такую важную работу ради будущего наших детей. Надеемся, что ровно через год, снова к празднику Николая, состоится торжественное событие и открытие уже и третьей очереди нашего проекта", - делится планами во время открытия депутат Львовской городского совета и местный предприниматель Алексей Резник.

Все работы по реконструкции учебного заведения продолжались уже во время войны. За это время здесь удалось обустроить четыре современных учебных класса для 80 учеников. Теперь у них есть новые легкопередвижные парты, удобные стулья, светлые помещения и современная вентиляционная система, которая позволит детям громады учиться и развиваться в комфортных условиях.

"В этих кабинетах старшие классы будут получать уже профильное образование. Мы планируем, что они будут гуманитарного и математического толка", - говорит голова Подберезовской территориальной громады Василий Коваль.

Кроме того, важным моментом реконструкции стало и утепление фасада и чердака, ведь сохранять тепло сейчас – чрезвычайно важная задача.

"Поскольку был полностью утеплен чердак, это здание теперь у нас, как термос", – объясняет Василий Коваль.

В школе установили новые спортивные и детские площадки, наружные сети освещения, сети канализации (Biotal) и отремонтировали котельную. А на третьем этапе реализации проекта планируют закончить холлы, коридоры и остальные классы. Общий бюджет воплощенных двух частей составляет 46 миллионов гривен, из них на вторую часть потратили 22 миллиона, в том числе и 14 миллионов гривен из областного бюджета, часть выделена из государственного бюджета. К реализации активно присоединились и местные предприниматели, в частности, меценат Григорий Козловский.

"Вся инженерная часть, одна из самых дорогих, уже выполнена. Все наружные работы также выполнены, залы и столовая тоже готовы. Остается довести до такого же вида остальные классы, другие кабинеты школы и места общего пользования", - добавляет Алексей Резник, также принимавший участие в создании нового пространства.

Отдельного внимания заслуживают муралы, ставшие украшением здания школы. На них изображены Иван Франко, Леся Украинка и Тарас Шевченко. А рядом – наиболее актуальные сегодня слова выдающихся украинцев.

На открытие удалось приехать и директору учебного заведения Михаилу Чуплаку, который заботится не только о будущем своих учеников, но и о будущем всей Украины, с марта защищая ее от нашествия оккупантов.

"Приезжая сюда, я вижу, что школа продолжает развиваться. Это очень важно, потому что мы должны привыкнуть к тем новым реалиям. Это война, но дети должны учиться. Они рождаются, они должны ходить в садик. Они должны учиться в хороших условиях, - убежден Михаил Чуплак. - Потому что самое ценное, что у нас есть, - ресурс гражданина. Нам не нужны деньги, нам нужны граждане, которые будут любить и ценить свою землю, свою страну, свои законы, свои символы. Тогда у нас получится получить то , к чему каждый из нас стремится. Успешную, классную, развитую страну. А это нужно начинать с каждой отдельной громады, поэтому громада в Подберезцах показывает очень правильный и хороший пример, как правильно действовать. Надо вкладывать деньги в образование, в ребенка".

Праздничное событие открытия имело и благотворительную составляющую, ведь во время нее состоялся аукцион "Дидух победы", призванный собрать средства в поддержку бойцов громады, защищающих Украину на передовой.

"Прежде всего солдатам нужна поддержка словом, теплом и вниманием. И это то, что как раз здесь происходит, – говорит Михаил Чуплак. – Потому что они должны получить тепло. Когда им передадут те же спальники, газовые грелки, термобелье, они будут знать, что их ждут и поддерживают. Если это происходит через благотворительность, таким образом вся страна, вся громада работает для поддержки того солдата, который ее защищает. Потому что благодаря тем ребятам, которые сейчас в разных горячих точках, мы можем делать такие мероприятия".

А пока украинские воины заботятся о предстоящей победе Украины с оружием в руках, громада занимается будущим и образованием своих детей.

"Год назад, в день Святого Николая, мы здесь открывали новый детский сад. Тогда в детских глазах мы увидели столько радости и поняли, что не можем остановиться на сделанном! Тем более сейчас должны показать врагу, что мы не сдаемся. Мы даже в такое время восстанавливаем школы, запускаем садики и заботимся об образовании", - добавляет депутат Львовского городского совета и местный предприниматель Юрий Ломага.