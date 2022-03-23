Современное ПВО, крылатые ракеты, нефтяное эмбарго, закрытие портов для судов РФ: В ОПУ назвали партнерам самые неотложные потребности Украины
Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров предпринять четыре шага, которые помогут Украине в войне с Россией
Об этом Подоляк написал в Twitter.
По его словам, партнерам Украины необходимо сделать всего четыре шага.
"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", - написал Подоляк.
- 21 марта сообщалось, что США ведут дискуссии с другими странами о предоставлении Украине ПВО большой дальности.
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