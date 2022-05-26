Современное проявление колониализма: РФ депортировала 230 тыс. украинских детей, чтобы уничтожить нацию, - Украина в Совбезе ООН
Россияне депортировали уже 230 тысяч украинских детей за время полномасштабной войны. Таким образом, Россия хочет уничтожить украинскую нацию
Об этом заявил советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник во время заседания Совбеза, передает Укринформ.
"Похищение, по меньшей мере, 230 тыс. украинских детей среди 1,4 млн. граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", - подчеркнул он.
По его словам, в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Около 220 тыс. человек потеряли свои дома.
Дворник отметил, что миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн. выехали из Украины как беженцы.
"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", - добавил он.
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