Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"После российско-украинской войны одним из условий мира для Украины станет современное перевооружение ВСУ. Украина получит современное вооружение и существенную помощь в укреплении обороноспособности страны. На первом этапе также созданы конкретные механизмы для быстрого реагирования на угрозы территориальной целостности Украины", - пояснил Ижак.

Эксперт отметил важность создания механизмов для быстрой передачи Украине военной помощи.

"Для Украины должен быть прописан автоматический "Рамштайн" в случае военной угрозы. Это базовые вещи, которые будут основными составляющими для Украины. То есть, при новой угрозе территориальной целостности Украины должны существовать механизмы для скорой помощи нашему государству", - добавил он.

13 сентября в Офисе президента презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

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