Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Современная война ломает все стереотипы
OPINION

Современная война ломает все стереотипы

Виктор Трегубов
30 января, 2023 понедельник
16:03
Мнение

В народе до сих пор ходит крайне искривленное восприятие боевых действий, явно основанное на каких-то отрывочных образах Второй, если не Первой мировой

Несколько странно наблюдать за тем, как в конце девятого года войны в народе до сих пор ходит какое-то крайне искривленное восприятие боевых действий, явно основанное на каких-то отрывочных образах Второй, если не Первой мировой войны. И хорошо еще, когда такое у женщин пенсионного возраста на основе осмысления рассказов родителей о предыдущих войнах. Но когда у молодых парней, у которых эта война занимает треть жизни, и которым, может, самим придется в ней воевать, совсем ой.

Согласно этим представлениям, две армии сидят полным составом друг напротив друга в окопах в грязи по пояс. И все время стреляют. Там нет Интернета, нет свободного времени, нет вообще ничего, только одна крупная мясорубка. А если у тебя война выглядит иначе, ты не воюешь, а спишь себе в казарме на третьей линии, падло такое. А вот если ты классный воин, ты лично пристрелил три взвода противника, и еще одно отделение зарезал ножом Глок и тактической ложкой. А если нет, то нет.

Читайте также: Мы стремимся в НАТО не для того, чтобы там спрятаться

Проблема этого мировосприятия в том, что точек пересечения с реальностью у него крайне немного. И даже трудно определить, с чего начать развенчивание.

Возможно, из того факта, что даже в самых горячих местах война — это 10% ужаса и 90% скуки, когда ничего не происходит, но внимательным быть надо. С уменьшением горячности, первый процент стремительно падает.

Значительная часть бойцов никогда не увидит противника своими глазами. Из увидевших значительная часть в него даже не выстрелит. А из тех, что выстрелят, лишь немногие попадут. И, скорей всего, не смертельно. Исключение из этого правила – снайперы

Или, например, из того факта, что значительная часть бойцов никогда не увидит противника своими глазами. Из увидевших значительная часть в него даже не выстрелит. А из тех, что выстрелят, лишь немногие попадут. И, скорей всего, не смертельно. Исключение из этого правила – снайперы.

Но абсолютное большинство потерь противнику нанесут люди, вообще никогда не вступающие в контактный бой. Они называются артиллеристами, и контактное сражение у них будет только в самом ужасном из возможных сценариев, которое крайне важно не допускать. Будь у нас более мощная авиация, сюда бы еще следовало добавить пилотов.

Читайте также: Почему Украине важны танки Леопард-2, Абрамс и Челленджер-2 и что они изменят?

У пехотинца война состоит не из стрельбы, а из копания. Долгого. Очень долго. Бесконечного. Стрельба может быть где-нибудь между этим. А может, и не быть.

Наиболее уставшие чисто физически бывают очень неожиданные люди. К примеру, повара.

Самые большие одноразовые физические нагрузки тоже могут быть у очень неожиданных людей. К примеру, у тех же артиллеристов.

Есть очень длинный перечень людей, которые за всю войну даже не должны ни в кого выстрелить. К примеру, связисты. Но будет не одна ситуация, когда за одного связного командир готов будет отдать нескольких классных снайперов и пулеметчика в придачу.

Если оценивать бойца, то по тому, как он действует в отношении других представителей своей специальности, а не по тому, сколько самолетов он сбил одним кирпичом

Есть еще более длинный перечень людей, чей вклад в непосредственное уничтожение противника или спасение своих вообще не поддается прямой математической оценке, но при этом необходимо или крайне полезно. От логистики к психологической поддержке, от ПВО к РЭБ.

Читайте также: Какое оружие передала Америка Украине в январе

Современная армия – это организм. Сложный организм с длинным рядом функций. Считать, что воюет только пехота непосредственно на линии разграничения — все равно, что считать, что у боксера бьются только кулаки, а другое тело дурака валяет. Как в организме спортсмена каждый орган важен, так и в армии нет прямого деления на более и менее важные. А если оценивать бойца — то по тому, как он действует по отношению к другим представителям своей специальности, а не по тому, сколько самолетов он сбил одним кирпичом.

Такая жизнь.

Источник

Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
военные силы Украины
война с Россией
Читайте также:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
29 января, 2023 воскресенье
Израиль через Иран передал привет России
Борис Джонсон
30 января, 2023 понедельник
Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
Наталія Королевська
29 января, 2023 воскресенье
Королевская и ее муж сложили депутатские мандаты, - СМИ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.55
  • EUR
    Покупка 42.54
    Продажа 43.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 января
16:47
Ryanair заявил о готовности вернуться в Украину, как только полеты станут безопасными
16:45
"Боятся, что в селах их просто поубивают": мэр Федоров о ввезенных в Мелитополь полицейских из РФ
16:40
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:33
Решение предоставить Украине танки – это ответ на эскалацию со стороны РФ, а не наоборот, - представитель Еврокомиссии
16:31
Украинский футболист Мыколенко получил в "Эвертоне" нового тренера
16:23
Эксклюзив
Не надо ждать, что танки Leopard уже в начале апреля будут на поле боя, – главред Defense Express Катков
15:51
Эксклюзив
Вопрос освобождения Крыма может возникнуть раньше, чем деоккупация Донетчины и Луганщины, - военный эксперт Жданов
15:48
"Это связано с нашей общей безопасностью": глава МИД Финляндии заявил, что страна стремится вступить в НАТО вместе со Швецией
15:45
Оккупанты используют мирных жителей для поиска путей через минные заграждения, - Центр нацсопротивления
15:44
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин может мобилизовать еще 50 тыс. зэков в России, - Денисенко
15:39
Оружие из Ирана и КНДР и 200 тыс. мобилизованных: Столтенберг привел доказательства подготовки Путина к новому наступлению
15:26
Российская армия сосредотачивает усилия на Донбассе, на Запорожском направлении наступления не наблюдается, - полковник Ерин
15:23
Эксклюзив
На Бахмутском направлении продолжаются пехотные бои на близких дистанциях, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
15:19
Александр Лукашенко
ФТУ обнародовала заявление из-за празднования Лукашенко в честь победы "нейтральной" белоруски в Australian Open
15:14
Обновлено
Зеленский на Николаевщине провел совещание по ситуации в регионе, а также совместно с премьер-министром Дании посетил раненых украинских воинов в госпитале
14:54
Эксклюзив
Даже флаг Украины над Кремлем не является разрешением ситуации с РФ, - Омелян
14:48
Пандемия COVID-19 остается "глобальной чрезвычайной ситуацией", - ВОЗ
14:44
Усик рассказал, как бойцы ВСУ помогли ему выстоять в самом тяжелом раунде поединка с Джошуа
14:39
Эксклюзив
Зачистка Крыма состоится уже в этом году, - военный эксперт
14:24
Работали на РФ в Крыму с 2014-го: двум экс-офицерам ВМС Украины объявили подозрения в госизмене
14:18
Эксклюзив
Иран перефокусирует внимание внутриполитических проблем на поиски внешнего врага, - эксперт-международник Ференс
14:03
OPINION
Троянский конь для России
13:55
Враг с утра дважды обстрелял Херсон: повреждены дома, авто и сеть электропередачи
13:43
Обновлено
Число пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13
13:14
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
13:14
Эксклюзив
Высокий уровень подготовки экипажей может увеличить эффективность западных танков до 30%, – эксперт Центра Разумкова
12:56
Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый
12:55
МОК хочет выставить под белым флагом на Олимпиаде-2024 убийц и насильников, - Кулеба
12:47
Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, - Резников
12:45
Верховный Суд оставил в силе приговор террористке "ДНР" Багире - 13 лет за решеткой
12:43
Главнокомандующий ВС Литвы рассказал, что может остановить подготовку России к новому наступлению на Украину
12:39
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса
12:21
Россияне тормозят инспекцию кораблей с украинским зерном: 117 судов ожидают в очереди
12:21
Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
12:13
В РФ разрабатывают обновленный школьный учебник по истории: включат раздел о войне против Украины
12:01
OPINION
Токсическое гопничество. Почему Орбан копирует Путина
12:00
МОК предлагает РФ трибуну для рекламы геноцида и поощряет убийства, - Подоляк об участии россиян в Олимпиаде-2024
11:59
Эксклюзив
Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, перемещение техники и вражеских войск не отмечается, - пресс-секретарь ГПСУ
11:45
Украинцы в Кракове могут оформить документы еще в одном центре обслуживания
11:33
Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV