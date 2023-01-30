Несколько странно наблюдать за тем, как в конце девятого года войны в народе до сих пор ходит какое-то крайне искривленное восприятие боевых действий, явно основанное на каких-то отрывочных образах Второй, если не Первой мировой войны. И хорошо еще, когда такое у женщин пенсионного возраста на основе осмысления рассказов родителей о предыдущих войнах. Но когда у молодых парней, у которых эта война занимает треть жизни, и которым, может, самим придется в ней воевать, совсем ой.

Согласно этим представлениям, две армии сидят полным составом друг напротив друга в окопах в грязи по пояс. И все время стреляют. Там нет Интернета, нет свободного времени, нет вообще ничего, только одна крупная мясорубка. А если у тебя война выглядит иначе, ты не воюешь, а спишь себе в казарме на третьей линии, падло такое. А вот если ты классный воин, ты лично пристрелил три взвода противника, и еще одно отделение зарезал ножом Глок и тактической ложкой. А если нет, то нет.

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Проблема этого мировосприятия в том, что точек пересечения с реальностью у него крайне немного. И даже трудно определить, с чего начать развенчивание.

Возможно, из того факта, что даже в самых горячих местах война — это 10% ужаса и 90% скуки, когда ничего не происходит, но внимательным быть надо. С уменьшением горячности, первый процент стремительно падает.

Значительная часть бойцов никогда не увидит противника своими глазами. Из увидевших значительная часть в него даже не выстрелит. А из тех, что выстрелят, лишь немногие попадут. И, скорей всего, не смертельно. Исключение из этого правила – снайперы

Или, например, из того факта, что значительная часть бойцов никогда не увидит противника своими глазами. Из увидевших значительная часть в него даже не выстрелит. А из тех, что выстрелят, лишь немногие попадут. И, скорей всего, не смертельно. Исключение из этого правила – снайперы.

Но абсолютное большинство потерь противнику нанесут люди, вообще никогда не вступающие в контактный бой. Они называются артиллеристами, и контактное сражение у них будет только в самом ужасном из возможных сценариев, которое крайне важно не допускать. Будь у нас более мощная авиация, сюда бы еще следовало добавить пилотов.

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У пехотинца война состоит не из стрельбы, а из копания. Долгого. Очень долго. Бесконечного. Стрельба может быть где-нибудь между этим. А может, и не быть.

Наиболее уставшие чисто физически бывают очень неожиданные люди. К примеру, повара.

Самые большие одноразовые физические нагрузки тоже могут быть у очень неожиданных людей. К примеру, у тех же артиллеристов.

Есть очень длинный перечень людей, которые за всю войну даже не должны ни в кого выстрелить. К примеру, связисты. Но будет не одна ситуация, когда за одного связного командир готов будет отдать нескольких классных снайперов и пулеметчика в придачу.

Если оценивать бойца, то по тому, как он действует в отношении других представителей своей специальности, а не по тому, сколько самолетов он сбил одним кирпичом

Есть еще более длинный перечень людей, чей вклад в непосредственное уничтожение противника или спасение своих вообще не поддается прямой математической оценке, но при этом необходимо или крайне полезно. От логистики к психологической поддержке, от ПВО к РЭБ.

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Современная армия – это организм. Сложный организм с длинным рядом функций. Считать, что воюет только пехота непосредственно на линии разграничения — все равно, что считать, что у боксера бьются только кулаки, а другое тело дурака валяет. Как в организме спортсмена каждый орган важен, так и в армии нет прямого деления на более и менее важные. А если оценивать бойца — то по тому, как он действует по отношению к другим представителям своей специальности, а не по тому, сколько самолетов он сбил одним кирпичом.

Такая жизнь.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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