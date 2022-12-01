Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Генерал Романенко дал комментарий по поводу боевых действий во время зимы и соответствующих условий для успеха украинской армии.

"Безусловно, зима достаточно принципиальное время. Если Силы обороны Украины дополнительно проведут несколько успешных операций с победой оперативного уровня, такие как были на Харьковском и Херсонском направлениях, то совокупность этих побед может создать условия для стратегической победы по освобождению Востока или Юга, или же сложатся предпосылки, чтобы противник ушел из Крыма. И такая вероятность есть", - заметил генерал-лейтенант в отставке.

Игорь Романенко отметил, что во многом ситуация будет зависеть от того, как быстро и массированно будут осуществлены поставки тяжелого вооружения, которое можно было бы использовать для достижения победы на этих уровнях.

"Ближайшие десять дней или несколько недель Генштаб ВСУ определится, где будет главное направление действий. Четко надо понимать, что для проведения контрнаступательных действий нужны не только погодные условия, чтобы были твердые дороги для передвижения тяжелой техники, а также должно быть вооружение наступательного характера, к которому относят боевые бронированные машины, на суше - танки, в воздухе - самолеты. Это именно та техника, по которой пока не принимаются принципиальные решения о передаче ее Украине от наших союзников, в первую очередь военно-политического руководства США", - подчеркнул Романенко.

1 декабря верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах генерал Уэсли Кларк отметил, что ВСУ имеют инициативу на фронте и способны достичь своих целей.

Также министр обороны Украины Алексей Резников считает, что "трудные месяцы впереди", но Россия желает паузы "любой ценой"

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