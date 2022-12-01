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Совокупность локальных успехов украинской армии создаст условия для стратегической победы на Востоке или на Юге, - генерал Романенко

1 декабря, 2022 четверг
18:46
война с Россией

Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, отметил, что для проведения контрнаступательных действий, кроме соответствующих погодных условий, должно быть вооружение наступательного характера

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Генерал Романенко дал комментарий по поводу боевых действий во время зимы и соответствующих условий для успеха украинской армии.

"Безусловно, зима достаточно принципиальное время. Если Силы обороны Украины дополнительно проведут несколько успешных операций с победой оперативного уровня, такие как были на Харьковском и Херсонском направлениях, то совокупность этих побед может создать условия для стратегической победы по освобождению Востока или Юга, или же сложатся предпосылки, чтобы противник ушел из Крыма. И такая вероятность есть", - заметил генерал-лейтенант в отставке.

Игорь Романенко отметил, что во многом ситуация будет зависеть от того, как быстро и массированно будут осуществлены поставки тяжелого вооружения, которое можно было бы использовать для достижения победы на этих уровнях.

"Ближайшие десять дней или несколько недель Генштаб ВСУ определится, где будет главное направление действий. Четко надо понимать, что для проведения контрнаступательных действий нужны не только погодные условия, чтобы были твердые дороги для передвижения тяжелой техники, а также должно быть вооружение наступательного характера, к которому относят боевые бронированные машины, на суше - танки, в воздухе - самолеты. Это именно та техника, по которой пока не принимаются принципиальные решения о передаче ее Украине от наших союзников, в первую очередь военно-политического руководства США", - подчеркнул Романенко.

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