Совокупность грантов и ссуд. В Еврокомиссии предложили схему предоставления Украине 8 млрд евро макрофина, - Politico
В Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 млрд евро путем сочетания грантов и ссуд
Об этом сообщает издание Politico.
Журналисты отмечают, что 5 млрд евро хотят выделить как долгосрочные ссуды, привлеченные под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Остальные суммы, около 3 млрд евро, - предоставить как гранты.
Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украины на сумму до 9 млрд евро. Тогда Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву.
Politico пишет, что, хотя пока нет сроков, Еврокомиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.
- Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро.
- Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине 2 августа.
- 2 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для нашего государства.
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