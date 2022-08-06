Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что 5 млрд евро хотят выделить как долгосрочные ссуды, привлеченные под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Остальные суммы, около 3 млрд евро, - предоставить как гранты.

Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украины на сумму до 9 млрд евро. Тогда Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву.

Politico пишет, что, хотя пока нет сроков, Еврокомиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро.

Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине 2 августа.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для нашего государства.

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