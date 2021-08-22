Совместный брифинг Зеленского и Меркель. ПРЯМОЙ ЭФИР
После завершения переговоров в формате тет-а-тет президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель они начали совместную пресс-конференцию
Мероприятие проходит в Мариининському дворце (Киев), передает Еспресо.TV.
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