Совместные военные учения России и Беларуси пройдут в феврале, - Лукашенко

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА .



По его словам, начало учений запланировано на февраль этого года.



Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.



"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", - заявил Лукашенко.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил о планах провести совместные российско-белорусские военные учения.