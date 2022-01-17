Совместные военные учения России и Беларуси пройдут в феврале, - Лукашенко
В феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА .
По его словам, начало учений запланировано на февраль этого года.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что все вопросы с российской стороной обсуждены, точная дата еще определяется.
"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", - заявил Лукашенко.
- В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил о планах провести совместные российско-белорусские военные учения.
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