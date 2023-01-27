Совместные учения военных РФ и Беларуси будут продолжать еще не один раз, - представитель Государственной пограничной службы
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что совместные военные учения российских и белорусских военных будут продолжаться еще не раз
Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
"Надо понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения", - сказал он.
Спикер Государственной пограничной службы утвердил, что на Севере сейчас не зафиксирована вражеская ударная группировка, однако оккупантов нельзя недооценивать. Андрей Демченко также подчеркнул, что учения, в частности, проводятся, чтобы ВСУ держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не опрокидывали их на более напряженные участки фронта.
- Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться .
- 22 декабря британская разведка сообщила, что вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала белорусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.
- Позже минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .
- 2 января мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.
- Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.
- О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.
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