Совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС, - Беларусь на заседании Совбеза ООН

Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



"С учетом непростой ситуации руководители Беларуси и РФ приняли решение провести совместные мероприятия для того, чтобы оценить уровень боеготовности вооруженных сил, чтобы они могли обеспечить безопасность в рамках нашего военно-политического альянса. И соответственно, было решено в феврале провести готовность сил и средств, в рамках чего активируются соответствующие военные подразделения", – сказал Рыбаков.



По его словам, во время учений военные отрабатывают охрану важных объектов, обеспечение обороны против возможной агрессии и антитеррористические меры по безопасности союзного государства РФ и Белоруссии. Тренировки завершатся 20 февраля 2022 года.



"У нас всегда есть общие учения, которые всегда носят только оборонительный характер и не создают угрозы ни для Украины, ни для соседних стран, ни для стран ЕС", - подчеркнул представитель Беларуси.



Рыбаков добавил, что позиция страны по вопросу вооруженного конфликта на Востоке Украины состоит в том, что его не приемлемо разрешать силовыми методами. Единственный способ, по его словам, – выполнение Минских соглашений.



"Альтернативы Минским соглашениям нет. И они играют ключевую роль в разрешении кризиса. В рамках ТКГ ведется диалог, и, собственно, только в таком формате можно будет достичь того, чтобы конфликт в Украине был успешно разрешен", - сказал Рыбаков.



Он также напомнил, как на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война возможна только в двух случаях: при нападении на Беларусь или при нападении на РФ. В других случаях, по словам Рыбакова, Беларусь поддерживает мир и пытается добиться урегулирования конфликтов в регионе.



"Мы готовы оказывать всю необходимую поддержку мирному урегулированию конфликта в Украине путем создания необходимых условий для работы ТКГ и переговоров во всех возможных форматах и вариантах", - говорится в заявлении.

Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.

Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.

РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планы по возможному вторжению в Украину