Совместное решение об отключении России от SWIFT принято, - Кулеба

Об этом днем в субботу, 26 февраля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.



"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и введению этой санкции", - подчеркнул чиновник.



"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вартикаль украинской дипломатии - от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - отметил Кулеба.



Справка



Требование Украины отключить РФ от системы SWIFT неоднократно выдвигалось еще с начала российского вторжения 2014 года. Эта мера, по оценке специалистов, может оказаться наиболее болезненным для российской экономики и олигархов экономическим ограничением.



Вместе с тем долгое время в мире не было согласия на применение столь серьезной санкции, от которой также будет частично страдать и экономика других стран мира.



После новых российских ударов и развертывания Кремлем фронтального наступления на Украину официальный Киев снова поднимал вопрос о SWIFT.



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