Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я почти уверен, что решение о предоставлении танков и тяжелого вооружения Украине будет принято. Дискуссии на Западе по поводу этой военной помощи ведутся и уже довольно продолжительное время. И это дискуссии при каких условиях нужно оказать эту помощь и что это даст Украине на поле боя . Поэтому это решение будет принято. Однако могут быть какие-то нюансы для этого", - пояснил Климкин.

Дипломат отметил важность передачи Украине танков и тяжелого вооружения.

"Скорее всего, решение о предоставлении Украине танков будет общим. Этого очень хотят в Берлине. Это будет что-то похожее на танковую коалицию, которую почему-то в Берлине любят называть танковым консорциумом. Однако нам совершенно безразлично, как это будет называться. Главное, чтобы мы получили то оружие, которое нам поможет победить РФ", – добавил он.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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