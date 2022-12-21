Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 декабря
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Совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена по итогам встречи в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 21 декабря в Вашингтоне. Это первый зарубежный визит президента Украины после полномасштабного вторжения России
Еспресо транслирует в прямом эфире пресс-конференцию президентов Украины и США после их встречи в Вашингтоне.
- Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
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