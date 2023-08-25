Совладельцем турецкой фирмы, которая продала Минобороны легкие куртки по цене зимних, был племянник нардепа Касая, - Украинская правда

Об этом говорится в журналистском расследовании Украинской правды.

Это 26-летний Александр Касай – племянник нардепа Геннадия Касая, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

О подозрительной схеме по закупке легких жакетов по цене зимних стало известно благодаря другому журналистскому расследованию, опубликованном 10 августа на ZN.UA. Тогда выяснилось, что стоимость одной партии из 4900 курток для армии в пути между Турцией и Украиной выросла примерно на 300 000 долларов – поставки сначала стоили 142 000 долларов, а стали 421 000. По дороге в Украину эти камуфляжные жакеты по документам стали зимними.

"Поставщиком скандальных курток для Вооруженных Сил Украины была турецкая компания Vector avia", – отметил журналист Михаил Ткач.

Именно этой компании Минобороны Украины уплатило десятки миллионов долларов. 23 августа по скандальной закупке состоялось заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Заместитель министра обороны Украины Шарапов заявил, что замечаний по поводу поставленных курток у заказчика нет. Он также принес на заседание куртку, но не из той поставки, где жакеты по дороге в Украину документально превратились из пожилых в зимние.

Также выяснилось, что поставками некачественной формы из Турции правоохранители заинтересовались еще в октябре 2022. Тогда таможенники обратили внимание, что по документам из Турции в Молдову одежда для войска поехала по одной стоимости, а из Молдовы в Украину въехала уже значительно дороже. Правоохранители не исключают сговора между должностными лицами украинского министерства обороны и компанией Vector avia. Учредитель и директор этой компании Роман Плетнев уже подозрительно в совершении преступления.

Плетнев – действительно сейчас единственный владелец Vector avia, но до февраля 2023 года компания имела и второго владельца – родственника народного депутата Касая – ныне 26-летнего Касая Александра Павловича.

Справка

Нардеп Геннадий Касай – в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №74 в качестве беспартийного. Член одноименной фракции, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Генеральный директор Дворца спорта "Юность". Генеральный директор спортивного комплекса ПАО "Мотор Сич" – предприятия, президентом и генеральным конструктором которого является Вячеслав Богуслаев. Его состояние в последний раз оценили в $327 млн.

В конце 2022 проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Публичное обсуждение проекта не производилось. ОО, СМИ и Ассоциация городов Украины призвали нардепов доработать проект. Через несколько часов после скандального голосования петиция с требованием к президенту наложить вето набрала более 25 000 голосов. НАПК сообщила, что поданные антикоррупционные замечания учтены не в полной мере .

Обвинение Минобороны в закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам

Еще зимой информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.

После этого, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.