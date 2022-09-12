Видео с российским оккупантом выложила Служба безопасности Украины в ютубе.

Как говорится в сообщении, российский оккупант, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска вооруженные силы РФ и те окончательно утратили веру в победу.

"За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – говорит 20-летний гранатометчик.

По информации СБУ, брошенные своими командирами на произвол судьбы российские военные были фактически "сожжены" шквальным огнем украинских защитников на подходе к Шевченковскому.

"Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ", - говорится в сообщении.

Также российский захватчик обратился к родителям кафиров с призывом не отпускать своих детей на войну.

"Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и родителям своих детей - не допускать их к контракту, чтобы они не шли на жертвы, это этого не стоит. Это не наша война", - сказал он.

За сутки Россия потеряла около 300 военных, 23 бронированных машин, 14 танков и самолет

Украинские войска нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.

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