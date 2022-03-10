Советую каждому русскому солдату двигаться прямо за их кораблем, или сдаться в украинский плен, - Резников

Об этом в Фейсбуке сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Еспресо.TV.

"Добрый вечер, мы из Украины. Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России! Я настойчиво советую каждому российскому солдату последовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно", - говорится в сообщении.

Также он озвучил свое видение предложений России о капитуляции Украины:

"Ну и что касается капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России!".

Напомним, сегодня украинские военные в Луганской области отбили атаку врага: по меньшей мере 10 убитых и двое пленных оккупантов.

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