Советую каждому русскому солдату двигаться прямо за их кораблем, или сдаться в украинский плен, - Резников
Также Украина с пониманием примет капитуляцию России
Об этом в Фейсбуке сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Еспресо.TV.
"Добрый вечер, мы из Украины. Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России! Я настойчиво советую каждому российскому солдату последовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно", - говорится в сообщении.
Также он озвучил свое видение предложений России о капитуляции Украины:
"Ну и что касается капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России!".
- Напомним, сегодня украинские военные в Луганской области отбили атаку врага: по меньшей мере 10 убитых и двое пленных оккупантов.
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