"Советуем быть на стороне победителей": МИД Украины ответил фанатам "Фенербахче", скандировавшим "Владимир Путин" в матче против "Динамо"
МИД Украины посоветовал фанам "Фенербахче", кричавшим "Владимир Путин" в матче с "Динамо", быть на стороне победителей - Украины
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в фейсбуке .
Он отметил, что во время матча квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" выкрикивали имя российского президента Владимира Путина, в то время как украинцы скандировали "ВСУ".
"ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Предоставляли тумаков в Турции, предоставляют и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей", - подчеркнул дипломат.
- 27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческо не пришел на пресс-конференцию после матча с "Фенербахче" из-за возгласов турецких фанатов о Владимире Путине во время игры.
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