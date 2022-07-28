Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в фейсбуке .

Он отметил, что во время матча квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" выкрикивали имя российского президента Владимира Путина, в то время как украинцы скандировали "ВСУ".

"ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Предоставляли тумаков в Турции, предоставляют и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей", - подчеркнул дипломат.