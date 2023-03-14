Совету предлагают признать рашизм идеологией, лежащей в основе госполитики РФ
Верховной Раде Украины предлагают признать действующий в России политический режим рашизмом и осудить его идеологические устои и общественные практики как тоталитарные
Соответствующий проект постановления был зарегистрирован 13 марта.
Среди инициаторов проекта постановления – нардепы Владимир Вятрович, София Федына, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Никита Потураев, Елизавета Богуцкая и другие.
В пояснительной записке авторы документа отмечают, что заявление позволит определить формы агрессии и будет побуждать к осуждению государствами мира политики Российской Федерации, которая приводит к совершению военных преступлений и геноцида украинского народа.
В настоящее время документ прорабатывают в профильном комитете.
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