Соответствующий проект постановления был зарегистрирован 13 марта.

Среди инициаторов проекта постановления – нардепы Владимир Вятрович, София Федына, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Никита Потураев, Елизавета Богуцкая и другие.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что заявление позволит определить формы агрессии и будет побуждать к осуждению государствами мира политики Российской Федерации, которая приводит к совершению военных преступлений и геноцида украинского народа.

В настоящее время документ прорабатывают в профильном комитете.