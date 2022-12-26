Об этом сообщает Министерство экономики Украины .

На заседании Межведомственной рабочей группы под руководством первой вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко приняли соответствующее решение.

"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов РФ. В частности, ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии РФ, министерства внутренних дел, судебной власти, то есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины.

Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц IТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды", - заявила Свириденко.

Обсуждали и вопросы, направленные на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение санкционного давления. В частности, внедрение странами-партнерами санкций, принятых ранее нашей страной, предотвращение получения Россией и Беларусью товаров критического импорта и составляющих, которые используют для производства вооружения и военной техники.

"Партнеры оперативно осуществляют проверку предоставленной Украиной информации о, например, западных комплектующих, обнаруженных в оружии, которое использует государство-террорист, и принимают соответствующие меры", - добавляют в пресс-службе.

Сообщается, что за четыре месяца работы группы Советом национальной безопасности и обороны принято, а президентом Украины введено в действие решение о введении санкций против 3134 физических и 1374 юридических россиян. Также МРГ рекомендовала внедрить санкции против более 8 тыс. физических и юридических лиц.

Ранее, 1 декабря, стало известно , что страны Евросоюза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Евросоюза.

16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

США ввели новые санкции против ЧВК Вагнера .

В четверг, 22 декабря, США объявили о введении санкций против ряда российских компаний.

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