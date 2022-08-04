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Советские памятники в Эстонии уберут как можно быстрее, – премьер Каллас

4 августа, 2022 четверг
16:31
Мир

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что правительство согласилось убрать советские памятники. Срок исполнения решения будет зависеть от логистики

Об этом пишет ERR.

"Главное решено: советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора", - сказала Каллас.

Издание сообщает, что в Эстонии насчитывается от 200 до 400 таких достопримечательностей.

Каллас отметила, что все, кто имеет такие памятники на частной территории, могут их переместить самостоятельно. По ее словам, больше всего обсуждений возникло из-за нарвского танка. Он принадлежит городу Нарва, и "понятно, что Нарва сама этого не сделает, и там появляется напряженность, и ясно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов".

"Танк – это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих самых танков на улицах Украины убивают людей", – отметила она.

По словам премьер-министра, более точный график переноса памятников пока обнародовать не могут.

"Мы продвигаемся по мере возможности выполнения логистических задач. Важно, чтобы напряженность не обострялась ни там, ни где-либо еще. Понятно, что российская агрессия в Украине раскрыла раны в нашем обществе, о которых напоминают советские памятники, поэтому их удаление из публичного пространства необходимо, чтобы избежать дополнительного напряжения", – сказала Каллас.

  • 26 июля мэр эстонского города Нарва Катри Райк заявила , что городские власти не планируют демонтировать советский танк-монумент, поскольку большинство горожан были бы против этого.

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