Об этом информирует HVG .

Хегедюс, ранее приятельствовавшая с Виктором Орбаном около двух десятилетий, 26 июля попросила об отставке и предоставила журналистам письмо, которое прислала премьеру утром.

В тексте политик пишет, что с досадой вынуждена завершить сотрудничество с Орбаном в связи с его "позорной позицией".

По словам Хегедюс, решение уже созревало некоторое время из-за последовательных антилиберальных шагов премьера. Она отмечает, что после речи Орбана, которая "противоречит всем ее базовым ценностям", у нее не было иного выбора.

"Хотя Вы никогда не ограничивали мою свободу действий, я теперь должна публично разорвать связи из-за того, что прозвучало в Тушваньош", - написала Хегедюс.

Кроме того, она называет речь Орбана открыто расистской и "такой, которая понравилась бы и Геббельсу". Хегедюс также отмечает, что "в величайших ужасах не могла представить", что Орбан зайдет в своих словах настолько далеко.

Хегедюс написала письмо также главному раввину Венгрии, который среди первых осудил речь премьера и выразила ему свою поддержку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас

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