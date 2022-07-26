Советница Орбана Хегедюс ушла с поста после его скандальной речи о "чистоте нации"
Советник премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш покинула свой пост после скандальной речи Виктора Орбана о "чистоте нации" и "упадке Европы"
Об этом информирует HVG .
Хегедюс, ранее приятельствовавшая с Виктором Орбаном около двух десятилетий, 26 июля попросила об отставке и предоставила журналистам письмо, которое прислала премьеру утром.
В тексте политик пишет, что с досадой вынуждена завершить сотрудничество с Орбаном в связи с его "позорной позицией".
По словам Хегедюс, решение уже созревало некоторое время из-за последовательных антилиберальных шагов премьера. Она отмечает, что после речи Орбана, которая "противоречит всем ее базовым ценностям", у нее не было иного выбора.
"Хотя Вы никогда не ограничивали мою свободу действий, я теперь должна публично разорвать связи из-за того, что прозвучало в Тушваньош", - написала Хегедюс.
Кроме того, она называет речь Орбана открыто расистской и "такой, которая понравилась бы и Геббельсу". Хегедюс также отмечает, что "в величайших ужасах не могла представить", что Орбан зайдет в своих словах настолько далеко.
Хегедюс написала письмо также главному раввину Венгрии, который среди первых осудил речь премьера и выразила ему свою поддержку.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас
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