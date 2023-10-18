Советники ОП должны подпадать под действие Закона об усилении финмониторинга политически значимых лиц, - нардеп Синютка
Целый ряд людей, которые в сегодняшней ситуации влияют на государственные решения, принимают их и часто являются коррупционерами, не подпадают под действие Закона об усилении финмониторинга политически значимых лиц
Об этом сообщил народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы подавали правки, чтобы под действие этого Закона попадали советники ОП, советники президента. Это люди, которые сегодня имеют очень большое влияние на принятие государственных и экономических решений. Их потенциально может затронуть коррупция, но их нет в перечне тех, кто будет отслеживаться и отвечать перед действующим законодательством в случае определенных нарушений", – пояснил Синютка.
Главным аргументом почему фракция "Европейская Солидарность" голосовала за этот законопроект, – это пропуск к началу переговорных процессов с ЕС.
"Сегодня я уверен более чем на 100%, что мы в октябре или ноябре получим положительный отчет, заключение Еврокомиссии и уже в декабре главы государств ЕС примут соответствующее решение. Украина от статуса кандидата перейдет в статус страны, начинающей переговоры с ЕС о членстве. Для нас это был действительно главный аргумент", - сообщил Синютка.
По его словам, таких норм, как проголосовано украинским парламентом, нет ни в одной стране ЕС.
"Я считаю, что "слуги народа", представители власти, которые вели переговоры, на самом деле ввели эти нормы непрофессионально и не отстаивая интересы украинцев. Но наши партнеры, понимая, какой уровень коррупции есть в Украине и стараясь не допустить в дальнейшем эту коррупцию, поставили по отношению к Украине гораздо более жесткие требования, чем к любой стране ЕС", - отметил нардеп.
Он рассказал и о других негативных сторонах принятия этих норм.
"Государственная служба определенным образом дискредитируется. То есть, если подходить по таким измерениям, то каждый госслужащий будет рассматриваться как потенциальный преступник. И очень много людей, которые могли бы правдой служить государству, будут думать: зачем это все мне, лучше я буду работать в бизнесе". И это оттолкнет многих честных людей от службы в органах государственной власти и местного самоуправления", - отметил народный депутат Украины.
То, что мы получили пропуск для начала переговорных процедур, очень хорошо, но это оттолкнет очень многих людей от государственной службы и очень многие потенциальные коррупционеры не подпадают под действие этого Закона, это плохо, добавил Синютка.
- Ранее Рада поддержала расширение перечня предпринимателей, для которых возобновят налоговые проверки. Принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ.
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Во вторник, 17 октября, Верховная рада поддержала закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц .
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