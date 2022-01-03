Советники лидеров "нормандского" формата запланировали переговоры в разных конфигурациях, - представитель правительства ФРГ
Советники лидеров Германии, России, Украины и Франции должны провести на этой неделе отдельные встречи в разных форматах
Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.
"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности, – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером", - сказал Гебештрайт.
По его словам в Германии убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен только политическим путем.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением участников Нормандского формата и США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 31.1
- Актуальное
- Важное