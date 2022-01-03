Советники лидеров "нормандского" формата запланировали переговоры в разных конфигурациях, - представитель правительства ФРГ

Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности, – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером", - сказал Гебештрайт.

По его словам в Германии убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен только политическим путем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением участников Нормандского формата и США.