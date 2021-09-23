Советник Зеленского рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ

Об этом сообщает РБК-Украина.

Советник Зеленского ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине вопрос нового транша вынесут на заседание Совета директоров фонда.

"Мы ожидаем, что мы получим $750 млн. Сразу после заседания совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и до конца года мы получим дополнительные средства", - заявил Устенко.

Напомним, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд с выплатой первого транша финансирования в размере $2,1 млрд. Было запланировано четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения следующих траншей. Однако этот график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения, однако этот вопрос будет обсуждаться с миссией Фонда.

Виртуальная миссия МВФ 21 сентября начала работу в Украине.