Советник Зеленского рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ
Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, когда Международный валютный фонд может предоставить новый транш государству
Об этом сообщает РБК-Украина.
Советник Зеленского ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине вопрос нового транша вынесут на заседание Совета директоров фонда.
"Мы ожидаем, что мы получим $750 млн. Сразу после заседания совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и до конца года мы получим дополнительные средства", - заявил Устенко.
- Напомним, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд с выплатой первого транша финансирования в размере $2,1 млрд. Было запланировано четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения следующих траншей. Однако этот график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
- Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения, однако этот вопрос будет обсуждаться с миссией Фонда.
- Виртуальная миссия МВФ 21 сентября начала работу в Украине.
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