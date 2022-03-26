Советник Резникова считает, что ВСУ вернут контроль над Херсоном 26 марта
Советник министра обороны Маркиян Лубкивский считает, что ВСУ установят контроль над временно оккупированным Россией Херсоном 26 марта
Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, передает НВ.
"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", – сказал он.Лубкивский заметил, что ВСУ за последние два дня закончили операцию в Киевской области.
"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена в южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - добавил министр.
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2022, суббота
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