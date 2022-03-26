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Главная война с Россией Советник Резникова считает, что ВСУ вернут контроль над Херсоном 26 марта

Советник Резникова считает, что ВСУ вернут контроль над Херсоном 26 марта

26 мартa, 2022 суббота
15:03
война с Россией

Советник министра обороны Маркиян Лубкивский считает, что ВСУ установят контроль над временно оккупированным Россией Херсоном 26 марта

Об этом он заявил в эфире BBC Radio 4, передает НВ.

"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", – сказал он.

Лубкивский заметил, что ВСУ за последние два дня закончили операцию в Киевской области.

"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена в южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - добавил министр.

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Херсон
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