Советник президента Устенко об идее введения продуктовых карт в Украине: вариантов может быть с десяток

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.



"Актуальная идея в том, каким образом нужно поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть" , – сказал он.



По его словам, среди возможных инструментов может быть и прямое субсидирование. Устенко уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя в прошлом такую идею обсуждали в политических кругах.



Справка. Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год – на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Напомним, 9 января Устенко сообщил , что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карточек, в частности, электронных, и механизмов воплощения такого решения.

Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов заявил, что украинцев ожидает дальнейшая инфляция на продуктовую группу товаров.