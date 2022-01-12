Советник президента Устенко об идее введения продуктовых карт в Украине: вариантов может быть с десяток
Офис президента Владимира Зеленского рассматривает возможность помощи уязвимым слоям населения с помощью продуктовых карт и других вариантов распределить субсидию
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Актуальная идея в том, каким образом нужно поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть" , – сказал он.
По его словам, среди возможных инструментов может быть и прямое субсидирование. Устенко уточнил, что отмена НДС или его понижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя в прошлом такую идею обсуждали в политических кругах.
Справка. Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год – на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.
- Напомним, 9 января Устенко сообщил , что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карточек, в частности, электронных, и механизмов воплощения такого решения.
- Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов заявил, что украинцев ожидает дальнейшая инфляция на продуктовую группу товаров.
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