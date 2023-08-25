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Советник президента ЦАР заявил, что гибель Пригожина не повлияет на сотрудничество страны с РФ

25 августа, 2023 пятница
11:28
Мир

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал печальной новость о гибели предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина. Впрочем, она не повлияет на сотрудничество страны с РФ

Об этом пишет Financial Times .

"Это печальная новость, он (Пригожин, - ред.) спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет. Благодаря нашему соглашению с Кремлем мы и дальше будем иметь вагнеровцев на местах", - сказал Фидель Гуанджика.

В то же время российский миллиардер Константин Малофеев, хваливший Пригожина перед мятежом, сказал Financial Times, что "любой, кто представляет Россию, будет пользоваться неизменной ситуацией и полным доверием африканских лидеров".

"Главное, чтобы они были россиянами, потому что России доверяют гораздо больше, чем западным колонизаторам. Поэтому преждевременная смерть Евгения не повлияет на позиции России в Африке", – сказал бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами.

Россия оказывает военную помощь ЦАР с 2018 года. Там же действуют и наемники ПВК Вагнера. Часть из них входит в личную охрану президента республики Туадеры. С их помощью он провел в стране референдум, позволяющий ему переизбираться на пост президента неограниченное количество раз.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Новости
Россия
ЦАР
Евгений Пригожин
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